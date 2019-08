Vader krijgt geen toestemming IQ-test dochter na twijfel schooladvies

Het meisje had vmbo-kader als advies gekregen. Omdat de vader over het advies twijfelt, wilde hij een IQ-test afnemen om zo meer inzicht te krijgen in de fluctuatie van haar schoolresultaten.

De ouders van het meisje zijn enkele jaren geleden gescheiden. De moeder, die niet in de rechtszaak is betrokken, geeft geen toestemming voor de test. „De ouders oefenen het gezamenlijk gezag uit, zodat de moeder wel toestemming moet verlenen voor het afnemen van een IQ-test”, aldus de rechtbank maandag. Ook heeft de vader zijn verhaal niet kunnen bewijzen dat de school de test eerder zou hebben beloofd.

De school liet afgelopen juli in de rechtbank weten dat de intelligentietest niets zal veranderen aan het advies. „Dat is opgesteld op basis van veel meer”, aldus de advocate. „Bovendien moeten we oppassen dat ouders op deze manier niet zelf advies gaan bepalen in plaats van afgaan op de deskundigheid van professionals.”