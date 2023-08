Man blijft maand weg met camper na proefrit: 180 uur taakstraf

De Utrechter maakte de proefrit in april, waarna hij pas in mei door de politie werd opgespoord. Opvallend is dat de man in diezelfde periode óók een proefrit maakte op een motor. Ook die werd niet teruggebracht. Zelf noemde hij zijn proefrit van een maand een ’wanhoopsdaad’ in een voor hem moeilijke periode. Hij was al enige tijd werk- en dakloos en wilde niet op straat slapen.

De rechtbank rekent de man aan dat hij de verhuurders en politie veel tijd heeft gekost. Daarom krijgt hij een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk, met een aftrek van de twee dagen in voorarrest. De rechtbank hield bij de strafeis rekening met de verbeterde leefsituatie van de verdachte: de man is inmiddels weer aan het werk en heeft weer een dak boven zijn hoofd.

VIDEO: In 2022 steeg de verkoop van campers gigantisch in ons land: