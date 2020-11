Kamer vraagt Schouten jacht op hazen en konijnen te stoppen

In 1950 is het aantal hazen en konijnen in Nederland tussen de 60 en 70 procent afgenomen, zegt dierenorganisatie Zoogdiervereniging, die Schouten adviseert over de diersoorten. Dat komt volgens die organisatie vooral door virussen onder konijnen en door gebrek aan genoeg verschillende soorten gras voor hazen.

De Partij voor de Dieren vraagt samen met PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA tekst en uitleg van Schouten hierover. „Is het juist dat de jacht op de haas en het konijn gewoon door mag blijven gaan, omdat deze bedreigde soorten nog steeds op de lijst van vrij bejaagbare soorten staan?” vragen de partijen. Ze vragen Schouten de haas en het konijn „met spoed van de lijst met vrij bejaagbare soorten te halen.” Daarnaast willen ze weten wat het kabinet gaat doen om de diersoorten beter te beschermen.

De belangenclub Jagersvereniging betwist de gegevens van de Zoogdiervereniging. Het gaat helemaal niet zo slecht met de hazen en de konijnen, zegt de belangenvereniging, die pleit voor extra controle op het tellen van zoogdieren.