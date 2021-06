Wrakingsverzoek van complotdenkers afgewezen

Complotdenkers Kat, Knevel en Wouter Raatgever stonden vorige week maandag voor de rechter tijdens een kort geding. De gemeente Bodegraven eiste daarin dat zij stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in het dorp.

De verhalen over de pedonetwerken zijn afkomstig van Knevel. Hij zei vorige zomer herwonnen jeugdherinneringen te hebben aan een netwerk waardoor hij werd misbruikt en dat kinderen in onder meer Bodegraven vermoordde. Zijn verhaal werd opgepakt door Raatgever en Kat.

De gemeente houdt ze verantwoordelijk voor het verstoren van de grafrust en de openbare orde op de plaatselijke begraafplaats Vredehof in februari, waar tientallen aanhangers van de complottheorieën bijeenkwamen en bloemen neerlegden. Ze plaatsten ook bordjes bij de graven van de vermeende slachtoffers met daarop teksten als ‘slachtoffers van kindermisbruik’ en ‘satanische pedoterreur’. Volgens de complotdenkers zou RIVM-directeur Jaap van Dissel een van de misbruikplegers zijn geweest. Zijn adres werd zelfs gedeeld op sociale media.

Die actie op de begraafplaats leidde tot veel woede bij bezoekers. Nabestaanden ervoeren het ook als zeer pijnlijk, stelde burgemeester Christiaan van der Kamp. Hun dierbaren hadden er niets mee te maken.

Onpartijdigheid

Kat en Knevel hadden tijdens het kort geding echter hun twijfels over de onpartijdigheid van de rechter, mevrouw Hoekstra-Van Vliet, en wraakten haar vorige week. Daardoor lag de zaak tot op heden stil. Kat wil dat ze hem erkent als journalist en niet als complotdenker. De rechter gaf aan dat ze pas een oordeel zal vellen in haar vonnis, omdat dan pas alle partijen aan het woord gekomen zijn, waarop ze werd gewraakt.

Tijdens de zitting van de wrakingskamer reageerde Kat woest omdat hij zijn claim dat hij journalist was niet verder kon toelichten. ,,Ik heb drie rechterlijke uitspraken en meerdere berichten in de media waarin ik zo word getypeerd! Dit is krankzinnige partijdigheid van de rechtbank.”

Tijdens de zitting werd Hoekstra-Van Vliet door Kat ‘verweten’ familie te zijn van Wopke Hoekstra. Volgens Kat zou ze zijn nicht zijn. Knevel stelde dat Hoekstra, omdat ze kinderrechter was in de tijd van voormalig topambtenaar Joris Demmink, wel betrokken moet zijn bij de misstanden van het vermeende pedonetwerk. ,,Ze heeft meegewerkt aan de praktijken die mij zijn overkomen. Ik eis dat zij hier niet als rechter bij betrokken blijft.”

Hoekstra ontkende dat nadrukkelijk tijdens de zitting. ,,Ik ben geen familie. Mijn meisjesnaam is Van Vliet en ik ben ook geen aangetrouwde familie. Ook niet van enig ander lid van het kabinet. En ik ken meneer Van Dissel niet. Ik vind het vrij bijzonder dat kennelijk iedere kinderrechter in deze rechtbank ambtshalve het lot van onderdeel van het pedonetwerk ten deel valt. En dan druk ik me nog zacht uit.”

Omdat Kat en Knevel haar en de voorzitter van de wrakingskamer bleven onderbreken, werd de videoverbinding met hen verbroken. ,,Ik neem hier de leiding over”, claimde Kat onder meer.

Gehakt

De wrakingskamer maakte dinsdag gehakt van het wrakingsverzoek. Met betrekking tot de erkenning van Kat als journalist schrijft ze: ,,Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor behoorde de rechter zich hierover dan ook niet reeds op dat moment uit te laten.” De kamer wijst er ook op dat Kat geen enkele onderbouwing heeft gegeven van de claim dat Hoekstra familie zou zijn van Wopke Hoekstra en niet duidelijk heeft gemaakt wat dit met partijdigheid te maken zou hebben. Ook het feit dat ze kinderrechter is geweest, is geen reden om haar van partijdigheid te betichten.

De wrakingskamer legt Kat en Knevel ook een wrakingsverbod op. ,,Verzoeker gebruikt naar het oordeel van de wrakingskamer het middel van wraking met geen ander doel dan de voortgang van de procedure te vertragen. Daarmee is sprake van het misbruik van het wrakingsinstrument.”