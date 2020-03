Corendon schrapt alle vakanties tot 1 juni: ’Coronacrisis gaat langer duren’

Daarmee is de meivakantie definitief ter ziele. „Mensen die nog geen restbetaling hebben gedaan, hoeven dat ook niet te doen. Ze krijgen alleen een waardevoucher voor de aanbetaling. Wie wel al de hele reissom heeft betaald, krijgt een voucher voor dat bedrag”, aldus Van der Heijden.

Hij wil ook operationele ellende voorkomen door de annuleringen steeds één of twee weken op te schuiven. „Nu weet iedereen bij ons waar hij aan toe is. De crisis gaat langer duren dan we hadden verwacht. Dan moeten we ook in een zo vroeg mogelijk stadium helder zijn. We richten ons nu op vakanties in het hoogseizoen, in het najaar en in de winter. Al die boekingen staan open”, stelt Van der Heijden.

Repatriëring afgerond

Corendon heeft volgens hem de repatriëring van gestrande reizigers in vakantielanden afgerond. „Er komen dinsdag alleen nog wat passagiers uit Bali terug en we missen nog wat cruisepassagiers. Die zullen we komende dagen binnenhalen.”

Sinds het uitbreken van het virus heeft Corendon naar eigen zeggen zo’n 120.000 vakanties moeten annuleren. In de hele reisindustrie ligt dat aantal al boven de half miljoen voor maart, april en mei.