Man (41) op elektrische step doodgereden door dronken automobiliste (35)

Kopieer naar clipboard

Het drama speelde zich af in een woonwijk. Ⓒ Persbureau Heitink

GORSSEL - Een 41-jarige man uit Medemblik (Noord-Holland) is woensdagavond om het leven gekomen bij een ongeval in het Gelderse dorpje Gorssel, bij Deventer. De man werd aangereden door een vrouw (35) die gedronken had. Het verkeersdrama speelde zich rond 22.00 uur af in een woonwijk.