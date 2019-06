Miljoenentekort, maar toch duur kunstwerk

Het beoogde kunstwerk moet hier op het Rijswijkse Bogaardplein komen. Ⓒ Peter van Zetten

Rijswijk - De aanschaf van een peperduur kunstwerk voor het zieltogende winkelcentrum In de Bogaard is Rijswijkers in het verkeerde keelgat geschoten. Inwoners vinden het onbegrijpelijk dat er 200.000 euro wordt uitgetrokken voor het GroenLinks-initiatief, terwijl de gemeente kampt met een structureel tekort van 7,5 miljoen euro.