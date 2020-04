Tandartsen gaan weer aan de slag

Beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen KNMT meldt op haar website dat de leidraad is voorgelegd aan het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en dat van die kant een positieve reactie is gekomen.

Op verzoek van minister Martin van Rijn (Medische Zorg) hebben de tandartsen het oorspronkelijke voornemen om komende maandag het reguliere werk weer op te pakken opgeschort tot na de persconferentie dinsdag van premier Mark Rutte.

