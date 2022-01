Na twee dagen stijgingen weer daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal opgenomen Covidpatiënten is in de afgelopen weken flink gedaald. Half december lagen er nog zo’n 1000 patiënten meer in de ziekenhuizen dan nu. Precies een jaar geleden, op 4 januari 2021, waren het er 2845. Dat zijn er ruim 1150 meer dan nu.

Op de intensive cares liggen momenteel 464 coronapatiënten, 11 minder dan een dag eerder. Dat waren er een jaar geleden nog 715. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 26 tot 1229.

In de afgelopen 24 uur werden er 28 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 151 nieuwe patiënten binnengebracht.

18.616 positieve tests, hoogste aantal in bijna een maand

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 18.616 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 9 december, bijna een maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 113.554 keer is vastgesteld. Dat is ongeveer 35 procent hoger dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de snelste toename op weekbasis sinds 23 november.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 1636 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests in een dag.

Afgelopen week: +35 procent

Na een paar weken van afnemende coronabesmettingen gaan de cijfers nu weer steil omhoog, ondanks de lockdown. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 113.554 positieve coronatesten, een toename van 35 procent ten opzichte van een week eerder.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel nog iets: 981 mensen werden zo ziek van het virus dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dat was 14 procent minder dan een week eerder. Van deze mensen moesten er 164 naar de intensive care. Dat zijn de laagste opnamecijfers sinds eind oktober.

Tijdens de pandemie is keer op keer gebleken dat een stijging in de besmettingscijfers in de weken daarna kan leiden tot meer ziekenhuisopnames. De vraag is in hoeverre dat nu weer gaat gebeuren. „De komende tijd zal, met een snel oplopend aantal besmettingen door omicron, het aantal ziekenhuisopnames weer toe kunnen nemen. Ook als de omicronvariant bij een kleiner deel van de besmette mensen voor ernstige ziekte zorgt”, blikt het RIVM vooruit.

Over een mogelijk effect van de feestdagen laat het RIVM zich niet uit. Duidelijk is wel dat veel mensen rond kerst en Nieuwjaar bij elkaar op bezoek zijn geweest. De feestdagen vielen samen met de opmars van de nieuwe variant, die binnen enkele weken dominant werd in Nederland.

In de vorige wekelijkse rapportages kon het RIVM nog dalende besmettingscijfers melden. Vorige week bedroeg de afname nog 11 procent, de weken daarvoor respectievelijk 19 en 21 procent.

Terwijl de besmettingscijfers nu weer stijgen, is het sterftecijfer nog wel relatief laag, met 189 gemelde sterfgevallen in de afgelopen week. Een week daarvoor werd nog van 272 mensen gemeld dat ze aan de gevolgen van Covid-19 waren overleden, weer een week eerder werden 322 sterfgevallen gemeld.

Enorme toename van aantal besmettingen onder jongeren

Het aantal coronagevallen onder jongeren en jonge volwassenen stijgt snel. Verreweg de meeste besmettingen worden vastgesteld onder mensen van 15 tot en met 34 jaar. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij 9402 mensen van 15 tot en met 19 jaar. Dat is het hoogste aantal voor die leeftijdsgroep sinds half juli, de piek van de vierde golf. Vergeleken met een week eerder steeg het aantal positieve tests onder die jongeren met iets meer dan 90 procent.

Bij 20- tot en met 24-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 79 procent naar 13.764. Ook dat is het hoogste aantal voor die groep sinds half juli. Bij 25- tot en met 29-jarigen bedroeg de stijging 63 procent en bij 30- tot en met 34-jarigen 43 procent.

Ook bij mensen van middelbare leeftijd neemt het aantal positieve tests toe. Zo steeg het aantal gevallen onder vijftigers met bijna 60 procent.

Het aantal coronagevallen onder kinderen daalt juist snel. In de afgelopen week zijn iets meer dan 6000 kinderen van onder de 10 positief getest, 33 procent minder dan een week eerder.