Paar honderd demonstranten bij ’asielhotel’ Albergen

Er zijn minder jongeren aanwezig dan op dinsdag- en woensdagavond, toen spontane tegenacties werden gehouden. Een op sociale media veelal bekritiseerd spandoek met de tekst ’Houd Albergen schoon’ is inmiddels weggehaald. Daarvoor in de plaats zijn vier nieuwe spandoeken opgehangen met teksten als „Hier is geen plek voor AOW’ers, dit kabinet geeft voorkeur aan azc’ers” en „Een knus dorpje met 3000 buren, daar kan je geen 300 azc’ers heen sturen.”

Later op de avond brachten twee jongens een bord met de tekst „Met 300 azc’ers van kleur binnenkort in Albergen verkrachting, beroving en terreur!.” Omstanders grepen daarop direct in. Volgens een van de omstanders is dat niet de boodschap die de inwoners van Albergen willen overbrengen. „We zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum van deze grootte, maar zeker niet tegen buitenlanders. De jongens die dit bord kwamen brengen hebben we dan ook meteen aangesproken.” Het bord stond enkele seconden in het zicht, maar is daarna direct verwijderd.

Ⓒ ANP

Als ’donderslag ingeslagen’

Donderdagavond kwam ook fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 naar Albergen, waar hij een afspraak heeft gemaakt met een dorpsafvaardiging en het college van b & w om de plaatselijke bevolking te steunen. ,,Wij onderschrijven de weerzin tegen dit besluit en staan aan de kant van de inwoners’’, laat Eerdmans kort voor het gesprek weten. Ook gaf hij aan te snappen dat de komst van asielzoekers naar het hotel als een „donderslag is ingeslagen.” ,,De regering en het COA zetten de lokale democratie buitenspel. Dit heeft een enorme en ongekende precedentwerking. Er moet nu anders worden ingegrepen, namelijk met een rem op immigratie’’, laat de politicus weten.

Ook Pieter Omtzigt was donderdagavond naar een besloten gesprek in Albergen gekomen. ,,Een aantal inwoners heeft me gevraagd te komen en als volksvertegenwoordiger doe ik dat’’, legt Omtzigt uit. ,,De staatssecretaris moet eigenlijk naar Albergen komen om dit ingrijpende besluit uit te leggen. Ongehoord dat dit nog niet is gebeurd.’’ Omtzigt heeft inmiddels 18 schriftelijke vragen aan de staatssecretaris over de kwestie gesteld. Hij wil onder meer weten op welk moment het COA het pand heeft gekocht en wanneer de gemeente daar over is ingelicht. Ook wil hij dat de vergunningsaanvraag van het COA voor een azc openbaar wordt gemaakt.

Spontane oploop

Dinsdag werd bekend dat het kabinet de gemeente wil dwingen in het hotel asielzoekers op te vangen, maar daartegen is veel verzet. Zo ontstond dinsdagavond bij het pand al een spontane oploop. „Zo ga je niet met mensen om”, zei burgemeester Wilmien Haverkamp woensdag over het voornemen om de opvang „van hogerhand” op te leggen. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is de dwangmaatregel noodzakelijk, aangezien er meer plaats voor vluchtelingen nodig is in Nederland omdat het opvangcentrum in Ter Apel al een hele tijd volledig volloopt.

Ⓒ ANP

"Door wanbeleid raken wij ons gezellige dorpje kwijt"

In Albergen kunnen volgens het COA driehonderd asielzoekers worden opgevangen. De bewoners vinden dat te veel. „De democratie heeft verloren als Nederland zich niet laat horen”, valt op een van de spandoeken te lezen. En: „Door wanbeleid raken wij ons gezellige dorpje kwijt.”