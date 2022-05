Deur voor huldiging Feyenoord op Coolsingel staat op een kier

Al een maand lang is Rotterdam aan het onderzoeken hoe de mogelijke huldiging vorm moet krijgen. Het uitgangspunt was een feest op de Coolsingel, de traditionele plek waar de ploeg vanaf het bordes de gewonnen prijs toont aan minimaal honderdduizend fans.

Woensdag bracht de gemeente naar buiten dat dit niet mogelijk is en dat daarom wordt uitgeweken naar de Kuip. Een ruime raadsmeerderheid ondervroeg burgemeester Ahmed Aboutaleb kritisch hierover in een raadsdebat, een huldiging hoort op de Coolsingel en dat moet maar geregeld worden was de teneur.

„We kunnen op de Coolsingel dertig- tot veertigduizend mensen accommoderen”, hield de burgemeester de raad voor. „De verwachting is dat er 130.000 op af komen. We kunnen niet met kaartjes werken in de openbare ruimte, het gebied wordt dan overstroomd.” Volgens hem is het ’vragen om moeilijkheden’ om zonder enige vorm van regulering een huldiging toe te staan op de Coolsingel. „Alle veiligheidsadviezen zijn hiervoor negatief.” Alle grote bedrijven die een ’majeur evenement’ kunnen organiseren zijn benaderd, allemaal kwamen ze met een negatief antwoord op de vraag of ze de huldiging kunnen regelen. Te weinig personeel, te weinig materieel. Aboutaleb bleef volhouden dat het niet lag aan een ’gebrek of wil of budget’. „De insteek was de huldiging op de Coolsingel mogelijk te maken, dat gaat niet en dan maar next best. Maar wel met pijn in het hart.” Er is ook onderzocht of de huldiging op een andere dag zou kunnen dan vrijdag de 25ste, alleen bleek uitstel naar de maandag erop niet mogelijk omdat dan de internationale spelers uit zijn gevlogen. In de Kuip kunnen 50.000 fans de huldiging meemaken de vrijdag na de finale, rondom het stadion op het plein is ook veel plek. De burgemeester hoopt op meerdere horecafeesten waar de huldiging gevierd wordt om drukte in de openbare ruimte tegen te gaan.

Toch is de deur ’niet helemaal dicht’. „Mijn oren staan open, als er toch een mogelijkheid is dan kijken we ernaar. Pas een paar dagen voor de 25ste gaat de deur definitief dicht.”