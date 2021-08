Achttien Belgische studenten om ontgroeningsdrama voor de rechter

Student Sanda Dia uit het Antwerpse Edegem overleed in december 2018 aan meervoudig orgaanfalen, twee dagen nadat hij na een lang ontgroeningsritueel onderkoeld naar het ziekenhuis was gebracht. Tijdens de ontgroening, die begon in Leuven en werd voortgezet in een blokhut in Vorselaar, moest het slachtoffer naast veel alcohol nuttigen onder meer urenlang in ijskoud water zitten en liters vissaus drinken.

’Te lichte straf’

De studentenclub werd kort daarna ontbonden. Na een eerste tuchtrechtelijk onderzoek in 2019 kregen de betrokken studenten een taakstraf en moesten ze een paper schrijven. Er kwam veel kritiek op deze lichte straf. In februari besloot de Katholieke Universiteit van Leuven na strafrechtelijk onderzoek door het OM van Belgisch Limburg een aantal van de studenten tijdelijk of voorgoed van inschrijving uit te sluiten.

Tegen de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank kunnen de studenten nog in hoger beroep gaan.