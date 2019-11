Leden mormoonse gemeenschap vermoord in Mexico

Een familielid zegt dat een auto met een vrouw en vier kinderen in brand werd gestoken. Mogelijk leefden zij op dat moment nog. Twee andere voertuigen, met daarin de lichamen van twee andere vrouwen en twee kinderen, werden uren later gevonden. „Het was een bloedbad”, zei familielid Julian LeBaron, die zich ook inzet voor minderheden in het gebied. Rhonita Maria LeBaron zou een van de dodelijke slachtoffers zijn.

De slachtoffers stammen af van mormonen, orthodoxe christenen die in de negentiende eeuw de Verenigde Staten ontvluchtten. Daar werden zij vervolgd vanwege hun tradities en gewoonten, waaronder polygamie.

Het is nog onduidelijk wie er achter de aanval zit. De Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Christopher Landau, is naar Sonora afgereisd.

Een video van het verbrandde voertuig: