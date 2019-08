Capellenaar schrikt wakker van meegereisde vogelspin: ’Nachtmerrie’

Dat meldt de dierenambulance Zuid-Holland Zuid. De tarantula werd in een heus horrorscenario opgemerkt. „Een nachtmerrie voor velen: je ligt ’s nachts in bed en hoort iets lopen. ’Klik’, nachtlampje aan, et voilà: je staat oog in oog met een tarantula in je slaapkamer”, schrijft een medewerker van de dierenambulance.

De dienst werd na de ontdekking direct opgebeld door de wakker geschrokken reiziger. „De melder was op vakantie geweest in Colombia en had deze zogeheten ’Pumpkin Patch Tarantula’ per ongeluk mee naar huis genomen.”

„De spin zal zelf ook wel geschrokken zijn”, aldus de dierenvrienden. De tarantula is meegenomen naar een specialistische opvang, omdat de exotische spin specifieke zorg nodig heeft.