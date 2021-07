Dodental door watersnood in westen Europa boven de 180

De Duitse bondskanselier Angela Merkel brengt zondag een bezoek aan het rampgebied in Rijnland-Palts. Alleen al in die deelstaat vielen minstens 110 doden en raakten zeker 670 mensen gewond. Merkel gaat naar de plaats Schuld, waar huizen zijn weggevaagd door het water.

De wateroverlast in Duitsland is nog niet achter de rug. Verschillende regio’s in Duitsland zijn zaterdag getroffen door extreme regenval. Het gaat onder meer om de regio Oberbayern in Beieren. Daar is de situatie dramatisch, aldus de hulpdiensten. Er zijn in dat gebied twee mensen omgekomen, maar onduidelijk is of hun dood iets te maken heeft met de overstromingen.

Reddingswerkers zijn bezig met het vrijmaken van een snelweg in het zwaargetroffen Erftstadt in Duitsland. Ⓒ EPA

Ook andere Europese landen worden geteisterd door noodweer. In Oostenrijk overstroomde het historische centrum van de plaats Hallein, in de buurt van de Duitse grens. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zei op Twitter dat het noodweer op meerdere plaatsen in zijn land voor zware schade zorgt.