Bewoners met hoogwerker uit huis gehaald Weer nacht vol explosies: ’Het is bijna gek als het rustig is’

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Twee geschokte bewoners moesten met een hoogwerker worden gered na de zoveelste explosie bij een huis in Rotterdam. Ⓒ ANP / Video Duivestein VOF inzake MediaTV

ROTTERDAM - Een straat vol puin. In de straat Olmendaal in de Rotterdamse buurt Vreewijk zijn agenten met bezems in de weer met de enorme ravage die werd aangericht bij de zoveelste explosie in de stad. Enkele omwonenden staan hoofdschuddend te kijken.