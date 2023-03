Premium Het beste van De Telegraaf

Verkiezingen 15 maart FvD na verkiezingswinst in 2019 afgetakeld: hoe verloor de uil van Minerva zijn veren?

Door Onze parlementaire redactie

Thierry Baudet (FvD) tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 Ⓒ ANP

Den Haag - Forum voor Democratie is na de verkiezingswinst in 2019 door vele afsplitsingen verbrokkeld en de peilingen voor de stembusgang woensdag zijn ook al niet rooskleurig. De partij trekt de verkiezingsuitslag bij voorbaat in twijfel, maar betrokkenen wijten de teloorgang toch vooral aan intern gedoe. Hoe de uil van Minerva een kat in de zak bleek te zijn.