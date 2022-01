Premium Het beste van De Telegraaf

Limburgse horeca in verzet: ’Het moet afgelopen zijn’

HEERLEN - „We zijn sociale dieren, we willen onder elkaar zijn. Dat is welzijn. Daarom is de horeca zo belangrijk”, zegt kroegbaas Tessa Hassing uit Heerlen terwijl ze een pilsje voor een klant tapt. In Zuid-Limburg is de horeca zaterdag gewoon open, als protest tegen de voortdurende gedwongen sluiting. De controleurs kijken voor één dag de andere kant op zodat kroegbazen, personeel en klanten even stoom kunnen afblazen.