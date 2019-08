44.000 militairen inzetbaar voor Amazone

President Jair Bolsonaro besloot vrijdag het leger in te zetten om de branden te bestrijden die momenteel woeden in het Amazonegebied. De druk op het staatshoofd vanuit het binnen- en buitenland om iets te doen tegen de bosbranden was in de afgelopen dagen fors toegenomen. Minister van Milieu Ricardo Salles zei zaterdag dat vier van de negen deelstaten in het Amazonegebied om steun van het leger hebben gevraagd.

In Brazilië zijn dit jaar inmiddels bijna 79.000 branden waargenomen. Dat is het grootste aantal sinds 2013. Volgens critici van de regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid van Bolsonaro. De president wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen.

Warm weer

Bolsonaro zei dat de hoge temperaturen en droge perioden voor het grote aantal branden in de Amazone dit jaar hebben gezorgd. Eerder beschuldigde hij niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) ervan de bosbranden te hebben gesticht, al kwam hij daar een dag later op terug.

De militairen worden ook ingezet om de illegale kap in het regenwoud tegen te gaan. Volgens natuurorganisaties is de ontbossing deels de schuld van Bolsonaro die met zijn beleid meer landbouw en houtkap in de Amazone toestaat om de lokale economie te bevorderen.

„We moeten de bevolking de kans geven zich te ontwikkelen en mijn regering werkt daaraan, met lik-op-stuk voor criminaliteit - en dat is niet anders voor het milieu”, aldus de president tijdens een speech op de nationale televisie.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft hulp geboden. Hij sprak Bolsonaro vrijdagavond en zei dat de Verenigde Staten klaar staan om te helpen.