Honderden nieuwe branden in Amazone

INPE meldde dat tussen donderdag en vrijdag (plaatselijke tijd) 1663 nieuwe branden in Brazilië zijn ontstaan. Ruim de helft daarvan woedt in het Amazonewoud.

In Brazilië zijn dit jaar inmiddels bijna 79.000 branden waargenomen. Dat is het grootste aantal sinds 2013. Volgens critici van de regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid van Jair Bolsonaro. De president wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen. Hij heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen.