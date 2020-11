’Geboortegolf door corona aanstaande’

„Onze kraamverzorgers lopen nu al op hun tenen”, zegt Kraamzorg Rotterdam & Omstreken tegen het Rotterdams Dagblad. Eerder kwamen er uit Den Haag ook berichten dat eind dit jaar meer kinderen geboren gaan worden.

Iris Vermeer van Verloskundigen aan de Maas in Rotterdam. „In ons vijfjarige bestaan hebben we het nog niet zo druk gehad.”

Verloskundige Filiz Bogazci van Geboortecentrum Eliff: „Voor veel mensen was de intelligente lockdown in het voorjaar net vakantie. Even niet naar kantoor. Minder stress. Lekker thuis, samen met je partner. Dan is er meer tijd voor seks.’

Piek

Ook in Twente melden verloskundigen meer komende geboortes. „Een heel erge piek”, noemt Lisanne Oosterik van Verloskundigenpraktijk Suus uit Borne het aantal aanmeldingen deze maand in Tubantia.

Naviva, een van de grootste kraamzorgorganisaties van Nederland zegt dat er landelijk gesproken nog geen sprake is van een grote stijging. Toch verwachten ze volgend jaar wel meer baby’s. Woordvoerder Roderic Rosenkamp zegt in Tubantia „een stijging met 5 tot 10 procent reëel” te achten.

