Op balkon oververhitte hond overleden

„Vanmorgen zijn wij gebeld door de dierenarts dat de hond het helaas niet heeft gered. Door collega's met het taakaccent dieren (DiPo) wordt het onderzoek voortgezet. Zij gaan ook in gesprek met de eigenaar/houder van de hond”, aldus de politie op het sociale medium.

Dinsdagmiddag kregen zij een melding binnen van de viervoeter die in de volle zon, zonder water of schaduw, opgesloten zat op een balkon. Zijn lichaamstemperatuur was opgelopen tot 41,5 graden.

Tegen de eigenaar van de hond is een proces-verbaal opgemaakt.