Piloot met opvallende mededeling: ’Er is een beer uit ons vliegtuig ontsnapt’

Passagiers van een vliegtuig in Dubai stonden vrijdag voor een verrassing toen de piloot met een bijzondere mededeling kwam. Deze luidde: „Sorry, we hebben vertraging, omdat er een beer uit ons vliegtuig is ontsnapt.”

De beer, genaamd Bruno, werd terug het vliegtuig ingeduwd. Ⓒ Video-still van X.