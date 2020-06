Geen extra maatregelen tegen rijen op Schiphol, mondkapje genoeg

Door het toenemende aantal vluchten stelt Schiphol dat de 1,5 meterregel niet altijd kan worden gegarandeerd. Om alsnog veilig te kunnen wachten en reizen, zijn mondkapjes verplicht bij de check-in, beveiligings- en paspoortcontrole en bij de gate.

Schimmelpenninck is van mening dat de luchthaven te weinig personeel inzet, waardoor wachttijden bij de check-in vrijdagochtend tot een uur opliepen. „Er vertrekken relatief veel vluchten in korte tijd”, aldus de woordvoerder van Schiphol. „Maar een uur wachttijd is bij ons uitzondering op de regel. Meestal zijn mensen binnen tien minuten of een kwartier door de controles heen.” Ook zijn er volgens de luchthaven geen andere klachten binnengekomen van reizigers over lange wachttijden of het hebben van een onveilig gevoel.