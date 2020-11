De Jonge: voorlopig geen regionale maatregelen

Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagmiddag. „Wat we zien is dat er een forse daling zich heeft ingezet, en dat is belangrijk. We zien een daling in het aantal besmettingen, in het aantal ziekenhuisopnames en een daling in alle regio’s en dat betekent dat er op dit moment geen nadere regionale maatregelen worden overwogen.”

December

Volgens De Jonge betekent dit dat „we heel voorzichtig kunnen gaan kijken naar december, wat er vanaf welk moment weer mogelijk zou kunnen zijn.” Daarover wordt volgende week dinsdag een besluit genomen, aldus de minister. Over de aard van eventuele nieuwe maatregelen wil hij „geen voorspelling doen”.

Over de beperkingen van nu zegt hij „we moeten volhouden”. Dat geldt ook voor het beperkingen van de reisbewegingen van alle Nederlanders. Ook de maatregelen voor het reizen naar het buitenland, waarin de zonovergoten eilanden Curacao en Bonaire een uitzonderingspositie hebben, blijven zoals ze zijn.

De Jonge benadrukt nogmaals dat de zorg ontlast moet worden. „Wat je ziet is dat de zo al een hele tijd fors belast wordt en die belasting nog een hele tijd voortduurt.”