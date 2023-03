Hazes en frikandellen in Parijs: Oranjeleger gearriveerd

,,Eerst even een lekker biertje drinken voor we naar het Stade de France gaan”, zegt Timo Paulussen. Hij staat te puffen in zijn thermoshirt in de benauwde pub waar supporters ’s middags hun kaartje kunnen afhalen bij KNVB’ers achter een tafeltje. De Brabander reed met zijn vader, broer en een vriend naar Frankrijk voor de wedstrijd. ,,Ik denk dat we vandaag met een punt al blij mogen zijn, maar ik ben hier vooral voor de gezelligheid.”

De Hollandse voetbalfans in Parijs zijn onverminderd positief, ook al wordt het Nederlands elftal geteisterd door de gevolgen van een portie kip-kerrie die niet bij alle spelers even goed is gevallen. Naast Bergwijn en De Jong die al moesten afhaken vanwege blessures, zijn nu ook Botman, Gakpo, De Ligt, Veerman en Verbruggen uitgeschakeld.

,,We komen hier niet om te verliezen”, zegt Jeroen Brouns uit Margraten, die met ruim zestig voetbalvrienden in een bus naar de Lichtstad afreisde. ,,Je moet positief zijn. Het wordt een zware dobber, maar deze coach wil zich bewijzen en de spelers ook.” Hij proost nog eens met zijn tafelgenoten. Het bakje met mini-frikandellen – speciaal aangerukt uit Nederland – is al leeg. ,,Maar ze zijn niet zo lekker als thuis”, vindt de Limburger.

Binnen draait DJ William Hollandse hits, buiten zorgen de mannen van de Oranjebus voor de sfeer. De dubbeldekker arriveerde gisteren aan het einde van de middag in de Franse hoofdstad, vlak voordat de demonstraties tegen president Macrons pensioenhervorming uitliepen op flinke rellen. ,,We waren van plan om gisteravond nog even een tourtje te maken”, zegt chauffeur Frans Peeters. ,,Maar daar hebben we toch maar weer vanaf gezien, we gaan de problemen niet opzoeken. Maar vanochtend hebben we nog wel even langs de Eiffeltoren gereden.”

,,Frankrijk is nu op z’n best, Nederland is de underdog”, vervolgt hij. ,,We hadden hoge ogen kunnen gooien, maar met al die afwezigen wordt dat lastig.” Peters haalt z’n schouders op. ,,Griekenland, Ierland, Gibraltar… de volgende wedstrijden zullen makkelijker zijn.”

,,Nederlanders zijn meestal wel relaxed”, zegt een agente die de luidruchtige supporters vanaf de Boulevard de Clichy aanschouwt. Er zijn maar liefst zeven busjes van de gendarmerie geparkeerd tegenover het met oranje vlaggetjes versierde café. De Franse ordediensten hebben nog steeds een kater van de Champions Leaguefinale in het Stade de France, vorig jaar mei, tussen Real Madrid en Liverpool. Duizenden Britten met valse kaartjes kwamen niet door de poortjes, waardoor de menigte zich ophoopte en rellen ontstonden. Banlieue-jeugd die aan het roven sloeg maakte de chaos compleet. ,,We zijn hier om in de gaten te houden of het wel goed verloopt”, zegt een andere gendarme.

,,Eerst even een lekker biertje drinken voor we naar het Stade de France gaan”, zegt Timo Paulussen Ⓒ Telegraaf

Volgens organisator Jan Schoonis, die enkele honderden Nederlanders uit Parijs en omstreken aan een kaartje hielp en eerder feestjes organiseerde in de Corcoran’s, is het nog nooit zo druk geweest. ,,De KNVB had nu meer kaarten voor Oranjefans, 2500. Er is veel animo, want als je naar uitwedstrijden bent geweest, maak je volgend jaar meer kans op kaarten voor de mooie EK-wedstrijden in Duitsland. Als je je elftal volgt in het buitenland krijg je extra punten.”