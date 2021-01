Hoogleraren: vochtige was als wapen tegen corona

Het binnen ophangen van de was is een prima methode om de luchtvochtigheid binnenshuis op een hoger peil te houden. Ⓒ ANP/HH

DELFT - Het verhogen van de luchtvochtigheid in gebouwen kan, zeker in de winter, helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat stellen twee Delftse hoogleraren, die bijval vinden bij onder meer het Europese RIVM en verschillende wetenschappers wereldwijd.