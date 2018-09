’Sybrand wordt premier’

Dat was geen wonder want veel prominente CDA-ers waren op de bijeenkomst in het monumentale Slot Zeist afgekomen.

„We hebben de wind mee”, zei Janneke’s man, CDA-fractievoorzitter in de Senaat Elco Brinkman. „Als wij die mee houden, maakt Sybrand een goede kans om premier te worden. Iedereen roept tegenwoordig ’samen’. Maar dat zeggen wij al jaren. En ik vind het ongelooflijk dat Rutte en Asscher na jaren van samenwerking nu de verkiezingen naderen ineens met elkaar van mening verschillen. Daar prikken de mensen doorheen. Daarvan kan Sybrand profiteren.”

„Het is een mogelijkheid, absoluut,” zei oud-minister van Financiën Onno Ruding over de premierskansen van Buma. „In deze tijd van veel geruzie en gescheld is behoefte aan een stabiel persoon.”

Volgens oud-CDA-kamerlid Vincent van der Burg zou Van Haersma Buma een goede premier zijn. „Hij is bindend en kan een groep goed leiden.” Van der Burg, tegenwoordig bestuurder van het Utrechts archief, was er trots op dat hij degene was die Buma in 1994 aannam bij de CDA-fractie als medewerker van de fractiecommissie justitie.

Oud-minister en -eurocommissaris Hans van den Broek was voorzichtiger: „Ik denk wel dat het CDA in de coalitie komt. Maar dat Buma premier wordt, hoor je mij niet zeggen.” Hij had een hartelijk weerzien met oud-justitieminister Frits Korthals Altes, met wie hij in de eerste twee kabinetten Lubbers zat. „Het wordt een lange formatie”, voorspelde de liberaal.

Volgens voormalig vice-president van de Raad van State Herman Tjeenk Willink was „de kans nul” dat Geert Wilders premier wordt. „De andere partijen sluiten hem uit dus hij krijgt geen meerderheid.”

Janneke Brinkman genoot van de grote belangstelling voor haar jubileumtentoonstelling ’25 jaar Passie voor Bloemen’, waarop ook een tekening hangt die zij heeft gemaakt toen ze zes jaar was. De kunstenares was blij dat haar leermeester, prof. Ad Stouthamer, emeritus hoogleraar microbiologie aan de VU in Amsterdam, aanwezig was. „Voor mijn studie biologie moest ik veel tekenen. Toen heb ik mijn oog voor detail ontwikkeld”, zei ze.

„In je hele oeuvre zie je de intensiteit waarmee je werkt”, zei prof. Henk van Os, oud-directeur van het Rijksmuseum, die afgelopen najaar afscheid nam als hoogleraar Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn de officiële openingstoespraak.

PostNL heeft ter gelegenheid van het 25 jubileum van Janneke, wier tekeningen al jaren de postzegels ten bate van het Nationaal Ouderenfonds sieren, een zilveren postzegel met een pioenroos uitgebracht. „Daar ben ik heel blij mee”, aldus de kunstenares.

De gasten genoten van haar tentoongestelde botanische tekeningen. „Fantastisch”, zei Onno Ruding. „De mooiste vind ik die met de vruchten want die komen uit onze tuin in Frankrijk.”