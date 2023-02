Wetenschappers willen sinds eeuwen uitgestorven dodo weer tot leven wekken

Colossal Biosciences maakte vandaag bekend dat ze hun lijst van uitgestorven diersoorten die ze weer tot leven willen wekken, gaan uitbreiden met de dodo.

Dodo’s zijn loopvogels die vooral leefden op het eiland Mauritius. De laatste stierf in 1681. De mens is in belangrijke mate verantwoordelijk voor hun uitsterven, onder andere door op hen te jagen en hun habitat te vernielen.

Complex

De onderzoekers zijn al begonnen met een volledige DNA-sequencing op basis van genetisch materiaal. Maar de volgende stappen in het proces zijn een stuk complexer. Daarvoor moet het dodo-DNA gecombineerd worden met dat van een nog levende verwante vogel.

In het beste geval zullen de onderzoekers een proxy, dus een licht andere versie van de soort, kunnen creëren. Of ze daar nu in slagen of niet, sowieso is dit soort projecten belangrijk voor de evolutie van DNA-technologieën.

Het is niet het eerste uitgestorven dier dat wetenschappers met moderne middelen willen terugbrengen op aarde. Zo hopen Australische en Amerikaanse wetenschappers de Tasmaanse tijger weer tot leven te wekken. Ze hopen met stamcellen en „baanbrekende” technologieën voor genetische manipulatie binnen tien jaar weer een exemplaar in het wild los te kunnen laten.