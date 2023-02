Kamer wil met de Denen kijken naar asielopvang buiten Europa

De Denen hebben een omstreden plan om mensen naar Rwanda te sturen als ze asiel aanvragen. Ze zouden daar dan opgevangen worden en hun asielprocedure moeten afwachten. Het land wil daarvoor liefst samenwerken met andere Europese lidstaten. Als het aan de Kamer ligt, wordt Nederland daar een van.

Het voorstel om met de Denen samen te werken komt van JA21-Kamerlid Joost Eerdmans. In zijn motie staat dat deze aanpak „veelbelovende kansen biedt voor Nederland om de huidige asielcrisis het hoofd te bieden.” Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft eerder tijdens een debat gezegd dat hij met de oproep kan leven, al benadrukte hij wel dat Nederland „binnen de internationale afspraken en verdragen” zal blijven.

’Niet alleen praten of koffiedrinken’

In de motie wordt Nederland opgeroepen om „op te trekken” met Denemarken, zonder concreet te maken wat dat precies inhoudt. Als het aan indiener Eerdmans ligt, gaat Van der Burg „niet alleen praten of koffiedrinken”, maar moet hij echt met de Denen een plan gaan maken voor asielvoorzieningen buiten de Europese grenzen. „Dan heb je in ieder geval meer coördinatie, want nu is het natuurlijk een ratjetoe. Zo lek als een mandje.”

Eerdmans maakt zich geen zorgen over de Europese verdragen. „Het is niet dat Denemarken zich daaraan onttrekt, dat hebben we ook verkend.” De Denen hebben weliswaar een uitzonderingspositie bedongen in Brussel, maar hebben die voor dit aspect van hun asielbeleid volgens de JA21-leider niet eens nodig. Nergens staat dat een asielprocedure van een land op eigen grondgebied doorlopen moet worden, zo stelt hij. Hij hoopt dat een procedure buiten de EU ook ontmoedigend werkt.