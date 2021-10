Getuige blijft bij verklaring over moord in proces Caloh Wagoh

De getuige was in het verleden een goede vriend van verdachte Errol (Clyde) van M. Die zou hem tijdens een van druggebruik doortrokken avond hebben verteld dat hij degene is geweest die Bogaerts heeft doodgeschoten. Hij zou het wapen, een kalasjnikov, van een andere verdachte hebben overgenomen en de trekker hebben overgehaald. Bogaerts zat op dat moment in zijn auto en werd door vijf kogels getroffen.

De getuige meldde zich eind vorig jaar met een e-mail bij de politie en is daarna diverse malen gehoord. Omdat hij voor zijn leven vreest, heeft justitie hem naar eigen zeggen beperkt bescherming geboden. Zo is er onder meer voor huisvesting gezorgd, omdat de getuige destijds dakloos was. Van een kroongetuigendeal is geen sprake. De man werd tijdens de zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp gehoord in de afgeschermde getuigencabine en was alleen zichtbaar voor de procesdeelnemers.

Van M. en andere verdachten doen de beweringen van de getuige af als leugens. De man wilde geen namen noemen van mensen die zijn verhaal zouden kunnen bevestigen. Een van de advocaten bestempelde de getuigenis als ”één groot warrig verhaal”, dat onmogelijk als bewijs kan dienen.

De achtergrond van de liquidatie is mogelijk een cocaïnetransport dat in 2017 in Brazilië werd onderschept. Bogaerts zou verantwoordelijk zijn gehouden voor het mislukken van het transport.

Bogaerts had een containerbedrijf in de haven van Antwerpen. Hij liet een vrouw en drie kinderen na. De nabestaanden volgden de zitting vrijdag in een voor hen ingerichte videozaal in de rechtbank in Utrecht. In uitvoerige verklaringen, in de bunker voorgedragen door hun advocaat, schetsten zij het verdriet dat de moord op Bogaerts teweeg heeft gebracht. Zij hebben schadeclaims ingediend.

In reactie op de door hun advocaat voorgedragen verklaringen herhaalden de verdachten dat zij niets met de moord op Bogaerts te maken hebben. Zij betuigden hun medeleven.

Het proces Eris gaat verder op 26 oktober.