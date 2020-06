Rel: Al-Qaeda-propagandisten filmen seksdebat op de Wallen

IZRS-bestuurders (v.l.n.r.) Naim Cherni, Qassim Illi en Nicolas Blancho zittend aan de Maas.

Rotterdam - Een salafistische groep uit Zwitserland, veroordeeld voor het verspreiden van propaganda voor Al-Qaeda, was in Nederland om religieuze video’s op te nemen. Op de Wallen filmden ze dinsdag een livedebat rond wat de sharia voorschrijft over seks. Daarmee veroorzaakten ze een rel in orthodoxe kringen.