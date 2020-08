Dodelijke vliegtuigcrash India ’lijkt fout van de piloot’

Arun Kumar, directeur-generaal voor de burgerluchtvaart, vertelde zaterdag aan de Indiase nieuwszender CNN News-18 dat het vliegtuig landde op het punt waar 900 meter van de ongeveer 2750 meter lange landingsbaan was afgelegd. Daardoor zou het met hoge snelheid een extra 240 meter veiligheidsgebied aan het einde van de baan hebben doorbroken en terecht zijn gekomen in de achterliggende vallei.

„Het lijkt erop”, zei Kumar toen hem werd gevraagd of het incident het resultaat lijkt te zijn van een slechte inschatting. „Ze hadden voor het punt van 300 meter moeten landen, maar ze zijn op 900 of meer geland. De exacte cijfers moeten uit de vluchtgegevensrecorder komen.”

Opnames

Volgens Kumar zijn de recorders van het toestel al teruggevonden. „Ze moeten dus het gesprek tussen de piloot en de copiloot onderzoeken om na te gaan wat er werkelijk in het vliegtuig is gebeurd in die laatste tien veelbewogen minuten.”

Door de vliegtuigcrash zijn achttien passagiers omgekomen. Nog eens zestien mensen raakten ernstig gewond.

