KNVB plaatst slimme camera’s in stadions tegen racisme

Aanleiding van de genomen maatregelen is het incident tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior van bijna twee weken geleden. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira was het slachtoffer van racistische spreekkoren en moest door zijn ploeggenoten tot bedaren worden gebracht. Het incident zorgde voor veel opschudding. Premier Mark Rutte zei direct dat hij samen met minister Grapperhaus van Justitie het gesprek met betrokkenen wilde aangaan.

Bekijk ook: Uur der waarheid nadert voor Van Basten

Bekijk ook: Amateurduels gestaakt om Pietenleuzen

Met de slimme camera’s moeten, ook door geluid op te vangen, raddraaiers sneller geïdentificeerd kunnen worden, zegt Bruins. Voor het amateurvoetbal denkt Bruins ook aan een financiële bijdrage, die uit zijn begroting komt.

App voor getuigen

Om het aantal incidenten in de toekomst te verminderen komt er ook een speciale app. Dat is een idee dat overkomt uit Engeland. Mensen die getuige zijn van racisme op een voetbalveld kunnen dat via de app melden, zei KNVB-directeur Eric Gudde. Ook verandert de voetbalbond zijn slogan. ’Voetbal voor iedereen’ wordt ’Ons voetbal voor iedereen’.

Puntenaftrek, hogere boetes, een strakkere meldplicht, langere stadionverboden, deze opties zijn volgens Eric Gudde van de KNVB allemaal „aan de orde.” De plannen worden de komende weken uitgewerkt. Eind januari moet er een plan van aanpak liggen.

Bekijk ook: KNVB met Rutte in gesprek over racisme

Bekijk ook: FOX zet goede naam en imago op het spel