Minister Bijleveld gestrand op de Azoren

„Het bezoek aan onze mensen in Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius en Curaçao gaat daarom niet door”, laat Bijleveld weten via Twitter. De bewindsvrouw heeft bij haar bericht een foto toegevoegd waarop ze naast haar rolkoffer kijkt naar het defecte vipvliegtuig Gulfstream IV.

Het is niet echt beste reclame, want het toestel is onlangs wit overgeschilderd voor de verkoop. De Gulf, een tweedehandsje van een sjeik, zou nog altijd zo’n 3 miljoen euro moeten opleveren. Defensie heeft al een vervangend vliegtuig op het oog: opnieuw een tweedehands Gulfstream.