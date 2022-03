Demonstraties op Corsica ontaarden in rellen

In Bastia, in het noorden van het eiland, namen volgens lokale media enkele duizenden mensen deel aan het protest. De politie had uit voorzorg al sommige straten afgesloten en een verbod op vuurwerk ingesteld, nadat recentelijk eerdere betogingen ook al op gewelddadige rellen uit waren gelopen.

Aanval op gevangene

Op Corsica wordt al ruim een week naarstig gedemonstreerd. Aanleiding is de aanval op de Corsicaanse separatist Yvan Colonna door een medegevangene, waarbij Colonna ernstig gewond raakte. De 61-jarige separatist, die een levenslange celstraf kreeg vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998, ligt sinds de aanval in coma. Demonstranten beschuldigen de Franse autoriteiten ervan Colonna tegen zijn verzoek in niet te hebben overgebracht naar een gevangenis op Corsica.

Colonna, die pas in 2003 werd gearresteerd nadat hij na een klopjacht van vijf jaar als herder in de Corsicaanse bergen werd aangetroffen, wordt door veel nationalistische Corsicanen nog altijd gezien als een held in de strijd voor onafhankelijkheid van Frankrijk.