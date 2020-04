Fysiotherapeuten mogen weer gaan werken

Voor de veiligheid van zowel patiënten als fysiotherapeuten nemen de fysiotherapeuten maatregelen die verband houden met de inrichting van de praktijk, de hygiëne en persoonlijke bescherming, meldt het KNGF.

Eerder had de branche zelf besloten om zeer beperkt mensen te behandelen. Dat kan nu worden opgeschaald.

„Ik ben blij dat we de weg terug nu kunnen inslaan en dat praktijken weer meer patiënten kunnen gaan behandelen. Met dit advies in de hand kunnen we een grote groep patiënten weer gaan behandelen, die we de laatste maanden noodgedwongen hebben moeten laten wachten”, zegt KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.

Wel zegt Van Woerkom zich zorgen te maken over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Fysiotherapeuten kunnen voor onder meer mondkapjes aankloppen bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), maar de beschermingsmiddelen blijven volgens Van Woerkom schaars.

Patiënten met ernstige klachten krijgen voorlopig voorrang op patiënten die ook op afstand behandeld kunnen worden. Het KNGF verwacht door de beperkende coronamaatregelen dat ze minder patiënten kunnen behandelen dan voorheen.