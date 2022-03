Rutte bezoekt soldaten: ’Het is nu serieus’

Overal in Warschau zijn de honderdduizenden Oekraïense vrouwen en kinderen zichtbaar in het straatbeeld. Ze trekken een extreme wissel op de Poolse begroting, wist Rutte, die een moeder van twee uit Oekraïne de hand schudde. De huisvesting, scholing, gezondheidszorg en financiële steun voor deze enorme groep heeft prioriteit. „Ik hoop dat u zich kunt vestigen, en later weer naar Oekraïne kunt terugkeren”, zei de minister-president, terwijl hij zijn handen vouwde. „Laten we ervoor bidden.”

Rutte schudt een Oekraïense vluchteling de hand. Ⓒ ANP / HH

De jarenlange ruzie met Polen over de rechtsstaat en de blokkade van de miljarden uit het Europese ’corona-herstelfonds’ stonden deze keer niet centraal. De extra inwoners wilde premier Mateusz Morawiecki niet gebruiken als politiek wisselgeld: „Wij gaan de onderwerpen niet vermengen.”

50.000 personen naar Nederland

Rutte, die ook een opvang in Warschau bezocht, gaf aan dat de Nederlandse onderbrenging van Oekraïners ’verdubbeld wordt tot vijftigduizend personen’. Maar in Polen is de nood vele malen groter: „De humanitaire catastrofe is hier aangekomen”, zei Morawiecki droogjes.

Bekijk ook: Koning vangt Oekraïners op in kasteel Het Oude Loo

Minister-president Mark Rutte brengt samen met burgemeester Rafal Trzaskowski van Warschau een bezoek aan een opvanglocatie voor vluchtelingen. Ⓒ ANP / HH

„Ik ben erg onder de indruk van de Poolse samenleving”, verklaarde Rutte later in de gymzaal van Arena Ursynow, waar veldbedden voor driehonderd ontheemden netjes in een rij stonden. Scouts en vrouwelijke vrijwilligers in gele hesjes zorgden voor de hulp.

Getraumatiseerde kinderen

„Vele kinderen komen getraumatiseerd uit de oorlog”, vertelde de liberale burgemeester Rafael Trzaskowski aan Rutte. De Poolse premier zei dat het om ’andere vluchtelingen’ gaat dan in 2015, toen vooral Syrische asielzoekers naar Europa kwamen. „Dit zijn vooral vrouwen en kinderen.” Morawiecki wil dat de EU ’alle havens voor Russische schepen sluit’ en ’onafhankelijk van gas en olie van Moskou wordt’.

Samen met hem pleitte Rutte ervoor om alle oorlogsmisdaden nauwgezet te documenteren. Hij praatte tussendoor met president Zelenski uit Kiev, die de Tweede Kamer zal toespreken. Terwijl de VVD-voorman dinsdag met de Turkse president van NAVO-bondgenoot Turkije praat, hield hij zich maandag ook met militaire zaken bezig.

Ⓒ ANP / HH

Bij zijn bezoek in Litouwen ging hij met soldaten op de foto: „Het is wel serieus nu”, zei hij tegen de militairen van de Limburgse Jagers. „Vijf jaar geleden was het nog theoretisch.” De legerplaats lag tien kilometer van Wit-Rusland, dat het Kremlin in de bloedige oorlog steunt. „Dit is de voordeur van het NAVO-gebied”, aldus Rutte.