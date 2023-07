Rekeningrijden onder vuur in de regio: ’Kilometertaks raakt vooral plattelander’

Dat stelt bestuurder en wethouder van Hollands Kroon Robert Leever namens de P10 – het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenten. „Het kan en mag niet zo zijn dat je op het platteland – door grotere afstanden tussen werk of voorzieningen – duurder uit bent als je in de auto stapt. Het is hier echt anders dan in de Randstad.”

„Als er één vlakke heffing komt, zullen bewoners die ver weg wonen van allerhande voorzieningen extra gedupeerd worden door de maatregel”, meent Leever. „Natuurlijk moet er nog besluitvorming plaatsvinden en is het (voorlopig) nog even wachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Daarom pleiten wij voor een tariefsysteem waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en omstandigheden van plattelandsgebieden.”

Vooralsnog lijkt het demissionaire kabinet te kiezen voor één tarief voor alle automobilisten. Leever: „Uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Harbers en staatssecretaris Van Rij blijkt dat het dan gaat om een tarief van 7 tot 8 cent per kilometer. Onacceptabel, want dat gaat onze bewoners honderden euro’s per jaar extra kosten opleveren. Er gaat vaak geen bus naar de sportclub, supermarkt of andere voorzieningen. Nu ontstaan er in de dorpen initiatieven waarbij vrijwilligers een ’belbus’ starten om bewoners toch mobiliteit te bieden. Prachtig, maar het biedt geen vervanging voor een goed georganiseerd en toegankelijk openbaar vervoerssysteem.”

P10 ziet graag dat recente rapporten zoals ’Elke Regio Telt’ – waarin de vervoersongelijkheid al werd benoemd – leidt tot actie. „Het vraagt om te investeren in het verbeteren van de mogelijkheden voor openbaar vervoer op het platteland en het aanbieden van alternatieven zoals deelmobiliteit. Het is duidelijk dat het platteland maatwerk nodig heeft om leefbaar te blijven. Nu zien we alleen maar een verdere verschraling ontstaan. Mobiliteit moet geen melkkoe zijn. Leefbaarheid en sociale cohesie hebben baat bij goede en betaalbare bereikbaarheid. Zeker op het platteland”, meent Leever.

Rekeningrijden wordt vooralsnog in 2030 ingevoerd.