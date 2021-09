Irritatie over uitblijven steun nachthoreca: ’Ondernemers zijn er klaar mee’

VNG-voorzitter en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen (VVD) roept in een brief aan minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) op om nog deze week ’duidelijkheid te geven over een breed steunpakket aan de horecaondernemers en het al eerder toegezegde steunpakket voor de nachthoreca’.

Het kabinet zegde al anderhalve maand geleden toe dat er financiële compensatie zou komen voor de nachthoreca. Die moet namelijk ook na 1 oktober, als alle steunpakketten aflopen, de deuren na middernacht gesloten houden en wordt dus nog altijd beperkt door de coronamaatregelen.

Grote zorgen

Maar er is nog altijd geen duidelijkheid over hoe die steun eruit komt te zien. Het kabinet kijkt of de steun met maatwerk gericht bij de nachthoreca terecht kan komen, maar dat blijkt moeilijk. Tot ongenoegen van Van Zanen, die vraagt om een ’ruimhartige regeling’ voor horeca: „Het baart mij grote zorgen dat er tot op heden nog geen perspectief is op een dergelijke ruimhartige regeling.”

Van Zanen vindt het ’cruciaal dat er op zeer korte termijn duidelijkheid komt’ en wijst daarbij op de onrust die in horeca- en gemeenteland al ontstaat rond het controleren van het coronatoegangsbewijs dat vanaf zaterdag verplicht is voor wie in een kroeg of restaurant wil zitten. De Haagse burgemeester wil ’deze week nog duidelijkheid’ over steun voor de horeca.

’Klaar mee’

Ook VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vindt dat het te lang duurt: „Ondernemers zijn er klaar mee en ik eerlijk gezegd ook. Er wordt al te lang vergaderd over verlenging van die steun.”

De volksvertegenwoordiger stelt voor om in plaats van maatwerk gewoon de TVL te verlengen tot het eind van het jaar. Dat is de compensatie die ondernemers gedurende de coronacrisis kunnen krijgen als compensatie voor hun vaste lasten. Aartsen: „Als het kabinet ondernemers vraagt om dicht te blijven moeten ze daarvoor gecompenseerd worden. Punt.”

De Tweede Kamer debatteert volgende week met het kabinet over de steunpakketten voor ondernemers. Een woordvoerder van Blok laat weten dat het ministerie ’volop bezig’ is met de steun voor nachthoreca, en zegt dat er volgende week duidelijkheid komt.