’Speeltuindode’ werd gepest met doofheid

Ⓒ Persbureau Meter

ASSEN - Familie van de zaterdag onder verdachte omstandigheden in een Assens speeltuintje overleden Martin (32) zegt dat hij al sinds z’n vijfde gepest werd met zijn totale doofheid en verbale onkunde. „Hij klonk als een zeehond. Dan zeg ik het natuurlijk heel cru, maar het was wel echt zo”, vertelt een neef in de deuropening. „Ik beheers gebarentaal en heb altijd gewerkt met doven.”