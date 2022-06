VVD heeft grote vraagtekens bij nieuwe box 3-taks: ’Terug naar de tekentafel’

Idsinga roerde zich vorige week in de Tweede Kamer al toen ambtenaren van het ministerie van Financiën een toelichting gaven op de nieuwe vermogenstaks die Van Rij heeft voorgelegd. Hij vraagt zich af waarom er maar één variant is uitgewerkt. „Op z’n minst moeten alle uitgewerkte opties op tafel liggen”, zegt Idsinga. „Het is te vroeg om al die afslag te nemen.”

Vermogensaanwasbelasting

Het kabinet sorteerde onlangs al voor op een nieuw box 3-stelsel, dat de door de Hoge Raad gekapittelde spaartaks moet gaan vervangen. Het gaat om een zogenoemde vermogensaanwasbelasting. Daarin worden inkomsten uit vermogen, zoals rente en dividend, belast. Maar ook over waardestijgingen van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed moet worden afgerekend, ook als die alleen nog maar op papier zijn.

Vooral dat laatste zit Idsinga dwars, het kan volgens hem tot ’schrijnende situaties’ leiden. De VVD’er wijst bijvoorbeeld op ondernemers die net gestopt zijn met hun zaak, maar het winkelpand nog moeten verkopen. Als dat pand plotseling in waarde stijgt, kan er een flinke rekening van de fiscus volgen. Maar omdat die winst slechts op papier is, is het volgens Idsinga de vraag of mensen wel geld hebben om de taks-aanslag te betalen. „Als je hiermee verder gaat, komt er veel ellende”, voorspelt hij.

Argusogen

Het VVD-Kamerlid wil dat andere opties ook eerst uitgezocht worden, zoals de vermogenswinstbelasting, waarbij alleen de daadwerkelijk gerealiseerde winst wordt belast. „Ik vind het te snel gaan, het moet beter uitgezocht worden. Ik vind dat de staatssecretaris even terug naar de tekentafel moet. Even iets meer huiswerk maken. Ik heb nu het gevoel dat er erg wordt gekeken naar de uitvoering en minder naar wat het voor burgers betekent.”

Elders in de coalitie wordt met argusogen gekeken naar de opstelling van de VVD in de box 3-discussie. Die partijen vinden de vermogenswinstbelasting een onhaalbare kaart, omdat die te veel ruimte biedt voor belastingontwijking en fraude.