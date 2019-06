Bij vlogzusjes staan de vlaggen al klaar

Demi van Dijk, die voor deze krant vlogde over haar vmbo-kader examens, zal als eerste van de acht Telegraaf-examenvloggers worden gebeld. „Ik ben echt verschrikkelijk zenuwachtig, maar hoop zó erg dat ik slaag. Als ik zak, komt dat door natuurkunde.”

Voor vwo-vlogger Tom Hengstman loopt de bekendmaking van de uitslag geheel in de soep. Hij was de afgelopen tijd op reis in Azië en zou vanmorgen precies op tijd terug zijn.

„Helaas is mijn vlucht gecanceld en moet ik een ander vliegtuig nemen. Grote kans dat ik nog aan boord zit als ik de uitslag krijg. Ik heb mijn mentor gemaild hierover. Waarschijnlijk zie ik een appje als ik land.”

Samen feest

De vloggende zusjes Juliët (17) en Josefien (15) Emmanuel-Desir hopen vandaag dubbel feest te kunnen vieren. De in Den Haag wonende havisten sleepten elkaar de afgelopen periode door de eindexamens heen. Op sommige dagen moesten ze dezelfde examens maken en wensten ze elkaar succes terwijl ze allebei naar een andere school fietsten.

„Het ergste lijkt het ons als één van ons twee een herexamen heeft of gezakt is. We willen zo graag met ons tweetjes feest vieren. Onze moeder heeft ook twee vlaggen gekocht. We hopen die allebei te kunnen hijsen”, zegt Josefien.

Er is voor de zusjes in elk geval reden om feest te vieren: ze hebben de vlogwedstrijd van De Telegraaf gewonnen. Het lief en leed van onze examenvloggers was in elf video’s te volgen; examenvlog nummer 8, waarin de zusjes op YouTube, Facebook en Telegraaf.nl vertelden over hun economie-examen, werd maar liefst 104.000 keer bekeken.

Dankzij dat kijkcijferrecord mogen zij zich tot winnaars kronen.