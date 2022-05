Ministerie van Volksgezondheid heeft slecht zicht op corona-voorraden

Vorig jaar werd het ministerie, toen nog onder leiding van ex-coronaminister Hugo de Jonge, ook al flink op de vingers getikt vanwege de boekhouding. Er zijn wel wat verbeteringen gemaakt, maar het ministerie presteert nog altijd ondermaats, constateert de Algemene Rekenkamer.

Een van de grote problemen bij de verantwoording is het gebrekkige zicht dat het ministerie heeft op de Nederlandse voorraden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, testen, labmaterialen en vaccins. De Rekenkamer constateert dat op lagere niveaus, zoals bij het RIVM, dat inzicht en beheer wél op orde is. „Maar het ministerie weet bijvoorbeeld niet hoeveel laboratoriummaterialen er nog op voorraad zijn.”

Fraude

Ook is de minister tekortgeschoten in het analyseren van misbruik- en fraude van bepaalde subsidies, zoals de zorgbonus en de regeling voor coronabanen in de zorg (COZO). Die regeling werd eerder dit jaar al tijdelijk opgeschort, nadat het ministerie signalen van mogelijke miljoenenfraude had binnengekregen.

De Rekenkamer laakt ook de gebrekkige controle van het ministerie van de privacybeveiliging bij de systemen van de GGD’en, waar Nederlanders zich op grote schaal lieten testen en vaccineren. Voor de testen bijvoorbeeld, waarvan de uitslagen in de CoronaCheck-app werden ingeladen, werd bij commerciële aanbieders veel strenger op informatiebeveiliging gecontroleerd dan bij de GGD’en.

Het ministerie van VWS is een van de departementen waarover de grootste zorgen leven of overheidsgeld wel goed terecht is gekomen. Bij het ministerie is in totaal ruim 6 miljard euro niet goed verantwoord: 4,1 miljard aan toekomstige uitgaven en 2 miljard aan al uitgegeven geld. Volgens de Rekenkamer wordt dat vooral veroorzaakt door de coronacrisis en de daaraan gerelateerde bestedingen. Corona mag wel gelden als een ’verzachtende omstandigheid’ maar niet als excuus voor gebrekkige boekhouding, aldus de Rekenkamer. Op terreinen die niet met corona te maken hebben heeft het ministerie zich wel grotendeels aan de regels gehouden.

Dossiers incompleet

In totaal werd er vorig jaar 8,2 miljard euro aan de coronacrisis uitgegeven, dat geld ging onder meer naar de GGD’en, testcapaciteit en de inkoop van vaccins. Vooral bij de inkoop van producten zijn dingen misgegaan. Zo zijn er spullen ingekocht zonder te kijken naar een breder aanbod van leveranciers, en zijn veel dossiers incompleet waardoor niet kan worden vastgesteld dat contracten volgens de regels zijn afgesloten.

Kuipers schreef eerder deze week al aan de Kamer dat zijn ministerie vorig jaar tijdens de pandemie soms „noodgedwongen” moest afwijken van bijvoorbeeld aanbestedingsregels. Dat was onder meer het geval bij het inkopen van zelftests die gratis beschikbaar werden gesteld in het onderwijs.

Toch is de Rekenkamer positiever gestemd over het ministerie dan vorig jaar. In 2021 heeft toenmalig minister De Jonge de Kamer vaker op tijd op de hoogte gesteld van uitgaven dan in het jaar ervoor. Ook is er meer geïnvesteerd in financieel personeel op het ministerie, dat was vorig jaar een van de grote kritiekpunten. Desalniettemin moet dat beter, vindt de Rekenkamer. „Er blijft een tekort aan mensen die werken bij financieel beheer”, aldus Arno Visser, president van de Rekenkamer woensdag bij de overhandiging van zijn rapporten aan de Tweede Kamer. „Specifieke kennis en kunde ontbreekt op de momenten dat het erom spant.” In een reactie erkent minister Kuipers dit probleem, en stelt hij met alle conclusies van de Rekenkamer aan de slag te gaan.