Prof. dr. Eline Slagboom Aan gezond oud worden kun je wat doen: ’Koester je cellen als je kinderen’

Amsterdam - Lang zal ze leven, zingen wij. Klopt, in 2050 zal het aantal 80-plussers verdrievoudigd zijn. Maar de één huppelt met 75 jaar nog in de boksring, terwijl de ander amper uit de voeten kan. Kwestie van cellen! Bioloog Eline Slagboom: „Als je op je zestigste weet dat je biologische leeftijd tachtig is, kun je daar zelf ook nog heel wat aan sleutelen. Koester je cellen als je kinderen!”