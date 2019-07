Merkel onthield stem voor partijgenoot Von der Leyen

Ⓒ Kay Nietfeld/dpa

BRUSSEL - Bondskanselier Angela Merkel heeft als enige van de 28-leiders niet gestemd voor haar partijgenoot Ursula von der Leyen om te worden voorgedragen als voorzitter van de Europese Commissie. Ze onthield zich omdat coalitiegenoot SDP niet instemt met de voordracht van de christendemocratische minister van Defensie, erkende Merkel na afloop van het akkoord over de invulling van de EU-topbanen. Ze zei dat ze met de sociaaldemocraten in gesprek zal gaan over de kwestie.