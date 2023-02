Duizenden kippen omgekomen bij brand in Dronten

De schuur was niet meer te redden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een andere schuur met kippen. Volgens een woordvoerster van de brandweer zijn die kippen voor zover bekend ongedeerd gebleven.

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Dat zat in het dak van de schuur. Het asbest is neergekomen in de schuur en op het terrein eromheen.