Tandarts onkies met hygiëne: hiv-test voor 6000 cliënten

De tandarts werkte ruim 34 jaar in de regio Aargau. Jarenlang was er niets aan de hand en bezochten duizenden patiënten naar tevredenheid zijn praktijk. Maar begin april werd de zaak gesloten nadat bij een controle ernstige tekortkomingen werden geconstateerd. Instrumenten zouden niet goed in een desinfectiebad zijn geplaatst en een ontsmettingsapparaat bleek defect.

De tandarts en zijn vriendin zijn er helemaal kapot van, schrijft de Zwitserse krant Blick. „Ik heb mijn licentie ingeleverd, mijn carrière is voorbij”, stelt de tandarts. „Ik wil mijn excuses aan alle patiënten aanbieden. Het gaat al een jaar niet goed met me. Ik ga de hele tijd langs het randje van een burn-out”, zegt hij.

Tot een jaar geleden had hij twee medewerkers in zijn praktijk. Eentje moest stoppen omdat ze problemen had met de regels rond Covid-19. De ander kreeg een kind. Daarna deed de tandarts volgens een bron van Blick bijna alles zelf. „Een uitzendkracht die niet over de nodige kwalificaties beschikte, deed zijn werk. En die hielp ook bij de sterilisaties”, zegt een insider. Er zitten ongeveer 6000 patiënten in het dossier.

Volgens de tandarts zijn de geconstateerde gebreken overdreven. „Het was niet zo ernstig als men doet voorkomen.” De tandarts was gespecialiseerd in angstige patiënten en esthetiek. Daarnaast maakte hij ook implantaten.