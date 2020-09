‘Kaag, kijk eens breder dan D66-bubbel'

Verder bespreken Wouter de Winther en presentator Pim Sedee het stilgelegde evenement van Forum voor Democratie, maandagavond in Arnhem. Er was gelukkig niet al te veel aan de hand. Maar politici worden in deze coronatijd wel meer bedreigd, zo lijkt het. Ook gaat De Winther in op de positie van Grapperhaus. De minister van Justitie en Veiligheid overleefde het debat, maar is een 'dead man walking', zo vat een kopstuk uit Rutte-III het samen. Ook verwacht De Winther dat de Gouden Koets niet meer zal terugkeren op Prinsjesdag.

