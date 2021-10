Rel op Curaçao om mogelijke discriminatie van Europese Nederlanders

Premium Sport

HCC in beroep tegen besluit KNCB in onsmakelijke cricketrel

HCC legt zich niet neer bij de straf die de topklasser kreeg opgelegd nadat de ploeg in de kraker met VOC vanwege verbaal geweld van het veld was gelopen. De KNCB wees daarop VOC als winnaar aan. Daardoor plaatsten de Rotterdammers zich voor de play-offs. Bij een eventuele zege zou juist HCC zich he...